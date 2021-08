Procurorul general Alexandr Stoianoglo risca sa fie demis. Prim-ministra Natalia Gavrilița susține ca nu este o procedura atat de simpla, dar vor merge cu modificari de legi și vor face acțiuni „pentru ca Procuratura sa inceapa sa funcționeze in interesul oamenilor”. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii In profunzime, de la ProTV.