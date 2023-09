Stiri pe aceeasi tema

- Suspendarea programului Casa Verde Fotovoltaice 2023 ar putea atrage dupa sine și o serie de neajunsuri pentru instalatorii validați, considera Cornel Zaiț, consultant in afaceri. Conform acestuia, problemele vor aparea pentru ca: 1. In aceasta vara montajele de sisteme fotovoltaice au fost foarte puține,…

- ”Daca Romania se poate mandri cu o crestere intr-un domeniu in ultimii 2 ani, cu siguranta ne putem referi la cresterea exponentiala a numarului de prosumatori persoane fizice majoritar, dar si persoane juridice. Doar in primele sase luni din anul 2023, numarul prosumatorilor a escaladat de la circa…

- Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost suspendat. Este vorba despre o hotarare a Curtii de Apel Oradea pe care magistrații au luat-o, dupa ce una dintre firmele de instalatii, care nu a fost validata de Administratia Fondului de Mediu, a acuzat instituția susținand ca sunt

- Programul „Casa Verde Fotovoltaice” a fost suspendat, incepand de ieri, 26 septembrie 2023, ca urmare a unei decizii date de Curtea de Apel Oradea, prin care se admite reclamația facuta de o firma de instalații, a carui dosar de validare a fost respins de catre Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat marți ca Programul Casa Verde Fotovoltaice se suspenda ca urmare a unei Hotarari a Curtii de Apel Oradea intr-un dosar deschis de una dintre firmele care nu a fost validata ca si instalator. ”Prin aceasta decizie s-a dispus suspendarea executarii Deciziei…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat marți ca Programul Casa Verde Fotovoltaice se suspenda ca urmare a unei Hotarari a Curtii de Apel Oradea intr-un dosar deschis de una dintre firmele care nu a fost validata ca si instalator. Institutia sustine ca intreaga procedura a fost respectata…

- Listele cu instalatorii validati in cadrul programului Casa Verde au fost publicate miercuri pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu. Bugetul total al acestei sesiuni este de aproape 2 miliarde lei, din care peste suma de 1,7 miliarde de lei a fost alocata persoanelor fizice.

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta ca sesiunea de inscriere a producatorilor in programele Rabla Clasic si Rabla Plus se va desfasura in perioada 1-18 august. Administratia Fondului pentru Mediu arata, intr-un comunicat de presa transmis vineri, ca organizeaza sesiune de inscriere…