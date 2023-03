Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in cadrul declaratiilor de presa comune cu premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, ca asistam la tot mai multe incercari de destabilizare a Republicii Moldova, de creare artificiala de tensiuni, la narative ostile, construite pe propagarea intentionata…

- Primaria satului Mateuți, raionul Rezina, este obligata sa organizeze un nou concurs pentru funcția de șef al gradiniței din localitate. Se intimpla dupa ce Ministerul Educației și Cercetarii a anulat vechiul concurs, in urma caruia a fost identificat un șef pentru instituția preșcolara, insa rezultatele…

- Ministerul Mediului a anunțat ca de azi, 24 februarie, elevii și cadrele didactice au la dispoziție o platforma de resurse educaționale pentru a susține organizarea activitaților din cadrul Programului Saptamana verde care se desfașoara, incepand cu acest an școlar, in toate unitațile de invațamant,…

- „Analiza pe care PSD a facut-o pana acum asupra proiectelor de lege concepute de Ministerul Educației a evidențiat necesitatea corectarii catorva chestiuni cheie, definitorii pentru viitorul copiilor. PSD insista ca de aceasta data sa fie o dezbatere temeinica!”, scria Florin Lixandru, secretar de stat…

- Olimpiade școlare 2023: Etapele și datele la care sunt organizate olimpiade școlare in acest an Ministerul Educației a publicat calendarul olimpiadelor și concursurilor școlare ce se desfașoara in acest an, relateaza alba24.ro. Majoritatea etapelor județene sunt organizate in luna martie. OLIMPIADE…

- Inspectoratele școlare din teritoriu au liber sa aleaga datele la care vor organiza propriile simulari ale examenelor naționale, iar acest lucru reduce și mai mult timpul rezervat orelor de predare din primul an școlar organizat pe module. Inspectoratele școlare din teritoriu au “verde” de la Ministerul…

- Romania are 500.000 de investitori in criptomonede, de patru ori mai mulți ca la Bursa de Valori București, a declarat Vlad Mercori, CEO StakeBorg, in cadrul conferinței The StakeBorg Talks. Pentru a proteja investitorii in criptomonede și, totodata, pentru a impulsiona competitivitatea Romaniei in…

- Parlamentarii PNL Iasi, respectiv deputatii Alexandru Muraru si Sorin Nacuta, alaturi de senatorul Liviu Bratescu, au depus mai multe amendamente la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2023, care vizeaza exclusiv proiectele judetului Iasi. Astfel, presedintele PNL Iasi, deputatul Alexandru…