- Premierul sud-coreean Han Duck-doo si-a exprimat joi „marele regret” dupa insultele proferate de sora liderului nord-coreean Kim Jong-un la adresa presedintelui sud-coreean Yoon Suk-yeol, pe care l-a facut „idiot”.

- Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, care a capatat o influenta tot mai mare in cadrul regimului de la Phenian, este citata joi de agentia de presa a statului dictatorial cu o declaratie formulata in termeni foarte duri prin care denunta presiunile Coreei de Sud de a impune sanctiuni…

- Premierul britanic Rishi Sunak a declarat, marți, ca China reprezinta o amenințare pentru Marea Britanie, dar este, de asemenea, corect sa existe un dialog cu autoritatile de la Beijing cu privire la provocarile globale precum modificarile climatice și razboiul din Ucraina, conform Reuters, scrie…

- Președintele american Joe Biden a declarat luni (14 noiembrie) ca i-a spus președintelui chinez Xi Jinping ca Statele Unite(SUA) iși vor spori poziția de securitate in Asia daca Beijingul nu va putea stapani programele de dezvoltare a armelor din Coreea de Nord. La o conferința de presa la Summitul…

- Presedintele sud-coreean, Yoon Suk-yeol, a declarat luni ca are “inima zdrobita” dupa tragedia de la Seul de Halloween si a promis ca ii va trage la raspundere pe toti oficialii gasiti vinovati de reactia neglijenta. In plus, el a promis o reforma a politiei si a sistemelor de management al sigurantei,…

- Presedintele sud-coreean Yoon Suk-yeol a declarat vineri ca Seulul nu a furnizat niciun fel de arme letale Ucrainei, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca o astfel de decizie ar distruge relatiile bilaterale intre tarile lor, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministerul de Externe al Chinei a refuzat sa spuna daca președintele Xi Jinping se va intalni cu președintele rus Vladimir Putin sau cu prim-ministrul indian Narendra Modi in timpul summitului regional de securitate al Organizației pentru Cooperare de la Shanghai din aceasta saptamana, scrie Reuters.

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat ca este „sigur” ca se va intalni cu președintele Chinei, Xi Jinping, daca liderul chinez va participa la reuniunea G20, potrivit Reuters. Președintele american Joe Biden a declarat marți ca este „sigur” ca il va vedea pe Xi Jinping daca omologul sau chinez va…