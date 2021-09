Stiri pe aceeasi tema

- Elevii care au rezultate bune la școala sau la olimpiade vor putea lua burse mai mari incepand cu semestrul al doilea. In primul semestru ramane stabilit un cuantum minim pentru orice tip de bursa care este de 100 de lei. Bursa de performanța acordata elevilor pentru rezultate excepționale la concursuri…

- Guvernul urmeaza sa se reuneasca in sedinta vineri pentru a discuta mai multe acte normative din domeniul invatamantului, inclusiv hotararea privind implementarea programului "Romania Educata". Sedinta a fost anuntata joi atat de premierul Florin Citu, cat si de ministrul Sorin Cimpeanu. Luni incepe…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca este in favoarea deschiderii noului an scolar cu prezenta fizica pentru toti elevii. „Neavand niciun glob de cristal si neavand nici competente sanitare, pot sa va spun ca scoala va incepe fizic, cu prezenta fizica in data de 13 septembrie. Am stabilit…

- Școala va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica pentru toți elevii, fara scenarii de funcționare, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. „Bazandu-ma pe informațiile pe care le am in limite de competența, bazandu-ma pe cunoașterea condițiilor din școli, in care regulile sanitare au fost respectate…

- Guvernul a adoptat miercuri ordonanța de urgența care prevede decontarea transportului elevilor intre ​localitatea de domiciliu și localitatea in care invața. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat ca este alocata suma de 100 de milioane de lei, estimandu-se ca vor fi 130.000 de elevi beneficiari.…

- Naveta elevilor va fi decontata in sume stabilite, miercuri, prin ordonanța de Guvern, valoarea medie a unui abonament fiind de 770 de lei per elev pentru 34 de saptamani. Pentru prima data in Romania, va fi platita și naveta elevilor care au de parcurs mai mult de 50 de kilometri. Ministrul Educației,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, spune ca bugetul ministerului are 100 de milioane de lei pentru decontarea navetei elevilor. Conform ministrului, decontarea navetei se va face chiar daca distanta intre scoala si domiciliul elevului depaseste 50 de km. „In bugetul Ministerului Educatiei se regasesc…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, luni, ca elevii care susțin Evaluarea Naționala nu vor mai trece prin triaj epidemiologic și nu li se va mai lua temperatura. In schimb, masca ramane obligatorie. Cimpeanu a declarat, luni seara, la Antena 3, ca Ministerul Educației a adaptat tematica…