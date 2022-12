Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa evite „drumul alunecos” al protecționismului, pe masura ce intra intr-o confruntare industriala cu Statele Unite, a declarat miercuri președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, intr-un interviu pentru publicația Politico . „Intram intr-un razboi al subvențiilor?…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, 30 noiembrie, la finalul reuniunii miniltrilor de Externe ai alianței, de la București, ca NATO nu vede China ca pe un adversar și va continua sa aiba relații comerciale cu Beijingul. Totodata, șeful alianței vorbit despre importanța…

- Le Maire il va insoti pe presedintele francez Emmanuel Macron intr-o vizita de stat in Statele Unite, in aceasta saptamana. Europenii sustin ca pachetul masiv de subventii pentru protejarea producatorilor americani, din Legea americana de reducere a inflatiei, ar putea da o lovitura letala industriilor…

- Cei doi presedinti s-au salutat strangandu-si miinile indelung, ferm, zambind amandoi, cu steaguri americane si chineze in fundal, intr-un hotel, pe Insula Bali, cu o zi inainte de inceperea summitului G20. Aceasta intalnire are loc in contextul a numeroase disensiuni – intre altele refuzul Beijingului…

- Amiralul Charles A. Richard, comandantul Comandamentului Strategic al Statelor Unite, a avertizat ca razboiul din Ucraina „este doar incalizrea”. Acesta spune ca Statele Unite trebuie sa fie pregatite pentru un conflict global care implica China, potrivit Newsweek.

- Fondul Monetar Internațional (FMI) nu și-a ascuns pesimismul cu privire la sanatatea economiilor europene in acest an și in 2023, afirmand ca perspectivele „s-au intunecat considerabil”, in previziunile sale regionale publicate duminica. Creștere economica in berna, inflație inca foarte ridicata și…

- Georgieva a spus ca perspectivele pentru economia globala ”devin mai intunecate”, avand in vedere socurile cauzate de pandemia de Covid-19, invazia Rusiei in Ucraina si dezastrele climatice de pe toate continentele si ca s-ar putea inrautati. ”Ne confruntam cu o schimbare fundamentala in economia globala,…

- In ciuda crizei economice alimentata de pandemie și de razboi, conturile bancare ale bogaților lumii au crescut și mai mult. Numarul persoanelor cu averi de peste 50 de milioane de dolari din intreaga lume a crescut la 218.000, ceea ce inseamna cu jumatate mai mult fața de ultimii doi ani.Milionarii…