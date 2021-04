Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va gazdui, la Bucuresti, in perioada 22-23 aprilie 2021, reuniunea Trilateralei pe teme de securitate a ministrilor afacerilor externe din Romania, Polonia si Turcia.

- Romania si Italia au sustinut constant importanta unei Uniuni Europene puternice, incluzive, care sa fie mai aproape de cetatean, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Afirmatia a fost facuta in cadrul unei declaratii de presa comune alaturi de ministrul italian…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu face duminica o vizita in Regatul Hasemit al Iordaniei, la invitatia omologului sau, ministrul afacerilor externe si expatriatilor Ayman Safadi, urmand ca seful diplomatiei romane sa aiba intrevederi si cu alti oficiali iordanieni.

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a avut marti un dialog cu secretarul american de stat, Antony Blinken, in cadrul careia au discutat pe marginea parteneriatului strategic dintre cele doua tari, despre prezenta militara a SUA in Romania si securitatea la Marea Neagra, dar si despre lupta impotriva…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu face vineri o vizita la Chisinau, cu ocazia acordarii de catre România a unui ajutor umanitar pentru Republica Moldova, constând în echipamente medicale si de protectie pentru combaterea pandemiei de COVID-19, potrivit unui comunicat MAE.Aurescu…

- UPDATE, ora 11:15 – Ministerul roman de Externe anunta ca romanilor, care erau blocati pe aeroportul mexican Cancun, li s-a permis accesul in Mexic. Informatia vine dupa ce ieri seful diplomatiei romane, Bogdan Aurescu, a avut o discutie la telefon cu omologul sau din Mexic. Doar 5 romani nu au primit…

- Ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya, se va afla miercuri intr-o vizita oficiala in Romania. Vizita are loc in contextul celebrarii, in 2021, a 140 de ani de relatii diplomatice Romania - Spania. Totodata, vizita va pregati prima reuniune comuna a celor doua guverne, planificata…