Va exista doza a patra de vaccin anti-COVID? Răspunsul lui Raed Arafat Raed Arafat a declarat marți seara, ca nu crede ca vom ajunge acolo, dar totul depinde de cum evolueaza lucrurile. Totuși, nu este exclusa varianta unei vaccinari anuale, in cazul in care virusul va deveni sezonier. „Nu cred ca vom ajunge acolo, dar știți cum este, totul depinde de cum evolueaza lucrurile, totul depinde de ce variante pot sa apara, daca apare vreo varianta care sa fie una care ingrijoreaza. La acest moment, cum merge treaba, probabil ca nu vom ajunge doza a patra. Probabil, și e o alta varianta, sa ajungem ca acest virus sa devina endemic, asta inseamna ca așa cum facem vaccinul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

