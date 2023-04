Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu ramane la CFR Cluj pana in 2029, potrivit informațiilor Antena Sport. Antrenorul campioanei Romaniei ar fi fost convins de Nelutu Varga sa ramana in Gruia. „Bursucul” a profitat de pauza competitionala si a parafat noua intelegere. Din informatiile AS.ro, Petrescu a fost cu sefii lui CFR…

- Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul campioanei Romaniei, CFR Cluj, a comentat posibilitatea ca Tony Da Silva (42 de ani), fostul jucator al ardelenilor, sa preia banca tehnica a celor de la FCSB. Tehnicianul gruparii din Gruia a spus ca portughezul a fost un mare jucator și ca ii ureaza bafta, in…

- Cristiano Bergodi a avut prima reactie dupa ce Sepsi a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2, in etapa a 29-a a Ligii 1. Gruparea din Sfantu Gheorghe a ratat sansa de a-si asigura, matematic, calificarea in play-off. Sepsi are doua puncte avans fata de FC U Craiova 1948 si are nevoie de cel putin un […] The…

- Cristi Balaj anunța noi transferuri la CFR Cluj! La finalul partidei Sepsi – CFR Cluj, 2-2, care a contat pentru etapa a 29-a a Ligii 1, Balaj a dezvaluit ca formația din „Gruia” iși dorește sa mai transfere un atacant. In prezent, campioana Romaniei se afla pe locul 2 din Liga 1, cu 60 de […] The post…

- Gica Hagi a avut prima reactie dupa ce Farul s-a distantat la conducerea Ligii 1. Constantenii au invins-o la limita pe UTA Arad, scor 1-0, in etapa a 27-a a Ligii 1. S-au distantat la 5 puncte de CFR Cluj si la 10 puncte de FCSB. Adrian Mazilu a inscris singurul gol de la Arad, […] The post Ce a declarat…

- Maurizio Sarri a fost un car de nervi dupa CFR Cluj – Lazio 0-0. Antrenorul italienilor a fost complet nemulțumit de condițiile in care s-a jucat meciul din Gruia. Lazio a eliminat campioana Romaniei și s-a calificat in optimile de finala ale UEFA Conference League, dupa 1-0 la general. Maurizio Sarri,…

- Dupa CFR Cluj - Lazio 0-0, din returul play-off-ului pentru optimile Conference League, Maurizio Sarri a fost extrem de nervos. Antrenorul celor de Lazio a vorbit despre partida de la Cluj și s-a declarat extrem de nemulțumit de starea gazonului din Gruia. Maurizio Sarri, nervos dupa CFR Cluj - Lazio…

- Mihai Stoica se teme de un jucator al campioanei Romaniei inaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB, din etapa a 24-a a Ligii 1. Managerul general al ros-albastrilor este ingrijorat de ceea ce ar putea reusi veteranul Ciprian Deac in confruntarea din Gruia care va fi duminica, de la ora 21:00, in format LIVE…