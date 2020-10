Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a fost externat, dupa doar trei zile petrecute in spital, și s-a intors la Casa Alba. In balconul reședintei sale, Trump și-a scos masca, pentru ca fotoreporterii și cameramanii sa aiba imagini bune cu el. A pus masca in buzunar și așa a intrat in cladire, deși, oficial,…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a opus luni bilantul foarte grav al pandemiei in Statele Unite afirmatiilor linistitoare ale presedintelui Donald Trump, bolnav de COVID-19, noteaza AFP. "Am vazut un mesaj pe care l-a scris pe Twitter, mi l-au aratat. Spune +Nu lasati COVID sa va controleze…

- ''Dupa ce am fost testata negativ de fiecare data, inclusiv in fiecare zi incepand de joi, luni dimineata am fost testata pozitiv pentru COVID-19 fara sa am simptome'', a scris McEnany pe Twitter. In timp ce presedintele Donald Trump este in continuare internat in urma infectarii cu noul coronavirus,…

- "Ca masura de precautie si la recomandarea medicului sau si a expertilor medicali, presedintele va lucra de la birourile prezidentiale de la Walter Reed pentru urmatoarele zile", a declarat secretarul de presa Kayleigh McEnany, informeaza bloomberg.com. El a fost transportat la centrul Walter Reed cu…

- Presedintele american Donald Trump, presedintele SUA, a declarat marti ca intr-o luna ar putea fi disponibil un vaccin impotriva COVID-19. Aceasta este o accelerare a propriilor predictii deja surprinzator de optimiste, potrivit Agerpres. In cadrul unei sesiuni de intrebari si raspunsuri organizata…

- Numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 a ajuns la 23.812.221, dintre care 16.362.337 sunt pacienți vindecați, iar 817.016 de oameni au pierdut batalia cu boala, potrivit datelor centralizate pe worlodmeters.info . Gaza a intrat in carantina totala dupa ce a inregistrat primele cazuri de imbolnaviri…