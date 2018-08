Va dispărea mizeria din faţa principalelor gări ploieştene? Violeta Stoica Ploieștenii și persoanele aflate in tranzit prin principalele stații de cale ferata ale municipiului Ploiești – Gara de Vest și Gara de Sud – au remarcat cu siguranța, de fiecare data cand s-au aflat prin apropierea locațiilor menționate, mizeria și aglomerarea de chioșcuri pe langa care iși fac veacul oameni fara adapost. Arhitectura impresionanta a Garii de Sud – dincolo de starea de degradare in care se afla cladirea – este pusa in umbra de tarabele și de chioșcurile care au aparut pe trotuarul din fața intrarii principale a celei mai importante stații CFR din orașul lui Caragiale.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

