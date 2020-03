Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Viktor Orban a supus atentiei parlamentului un proiect de lege destinat sa-i permita sa guverneze prin ordonante intr-un regim de stare de urgenta prelungit pentru a lupta impotriva epidemiei generate de noul coronavirus, informeaza France Presse, citat de Agerpres.Potrivit documentului postat…

- Guvernul ungar al premierului Viktor Orban a supus atentiei parlamentului un proiect de lege destinat sa-i permita sa guverneze prin ordonante intr-un regim de stare de urgenta prelungit pentru a lupta impotriva epidemiei generate de noul coronavirus, informeaza France Presse.Textul, postat…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat, luni, intr-un discurs ținut in fața Parlamentului de la Budapesta, ca a luat decizia inchiderii granițelor pentru toți cetațenii straini. Masurile vin ca o incercare de a evita o raspandire a noului coronavirus, scrie index.hu.„Trebuie luate noi…

- UE vrea nivel zero al emisiilor de gaze cu efect de sera, pana in 2050. Ce trebuie sa faca statele membre Comisia Europeana a adoptat miercuri o propunere legislativa ce prevede atingerea unui nivel zero al emisiilor de gaze cu efect de sera pana in anul 2050, transmite Reuters. Proiectul, ce trebuie…

- Comisia Europeana a adoptat miercuri o propunere legislativa ce prevede atingerea unui nivel zero al emisiilor de gaze cu efect de sera pana in anul 2050, transmite Reuters. Proiectul, ce trebuie sa fie aprobat de Parlamentul European si de Consiliu pentru a deveni lege europeana, ar angaja…

- Daca Austria și-a consolidat poziția de lider privind tratamentul imuno-oncologic, Turcia – pentru turismul medical in domeniul oncologiei și al chirurgiei estetice, Grecia pentru fertilizare in vitro, Romania incepe sa-și dobandeasca statutul de lider european privind turismul stomatologic. Potrivit…

- Prețul mediu al benzinei din Romania, de 1,07 euro/litru, este cel mai redus din Uniunea Europeana, sub cel din Bulgaria (1,11 euro/litru), Ungaria (1,14 euro) sau Polonia (1,15 euro), conform European Commission's Oil Bulletin.Situația se repeta la motorina: 1,09 euro/litru in Romania, 1,10…

- Agentia RDW, care actioneaza ca autoritate de reglementare de referinta la nivelul Uniunii Europene, a anuntat ca Jeep a dezvoltat o modificare software si ca autoritatea a cerut companiei sa recheme modelul la nivelul Europei pentru a o pune in practica. RDW a adaugat ca Suzuki nu a identificat…