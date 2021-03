Va deveni Covid-ul o infecție obișnuită? Ce spune medicul Emilian Imbri „Ce se va intampla cu pandemia in viitor?”, reprezinta intrebarea care este la ordinea zilei in Romania și la nivel mondial. Medicul Emilian Imbri (foto) a declarat la b1.ro. ca SARS-COV-2 va deveni o infecție obișnuita. Mai mult, spune ca vom fi nevoiti sa ne vaccinam in fiecare an. „In timp, SARS-COV-2, aceste virus va deveni o infecție obișnuita, banala, an de an ne vom vaccina probabil. Nu va mai fi o pandemie, va fi o boala care se alatura șirului de boli, pe care, in funcție de cat suntem de prudenți, o vom face sau nu. Din ce se prefigureaza, imediat dupa 15 martie și in aprilie vom atinge… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 8 februarie copiii se vor intoarce in bancile școlilor. Sunt multe reguli pe care aceștia trebuie sa le respecte, in contextul pandemiei de coronavirus. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat la cate cazuri de infectare cu Covid-19 se vor suspenda cursurile. “Ministerul Educației…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid-19 din Romania, Valeriu Gheorghița, a explicat ce se poate intampla in cazul in care pacienții nu se prezinta la rapel, fiind infectați cu coronavirus dupa prima doza de ser.

- Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului, Valeriu Gheorghița, a declarat marți ca studiile arata ca o persoana care se infecteaza cu Covid-19 dupa ce a primit prima doza de vaccin trebuie sa aștepte sa se vindece și la circa o luna poate face rapelul sau poate relua schema de vaccinare…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a anunțat ca Romania are in prezent un deficit de 117.000 de doze de vaccin impotriva coronavirusului. Din acest motiv, incepand cu data de 28 ianuarie, se decaleaza cu zece zile toate persoanele programate care deservesc activitați esențiale.…

- In timp ce numarul imbolnavirilor de Covid-19 pare in scadere in Romania, raman foarte mulți pacienți internați la Terapie Intensiva. Duminica au fost raportați 1.020, din nou in creștere dupa ce vineri numarul celor cu forme grave scazuse sub o mie. Medicul Emilian Imbri, managerul Spitalului "Victor…

- In timp ce numarul imbolnavirilor de Covid-19 pare in scadere in Romania, raman foarte mulți pacienți internați la Terapie Intensiva. Duminica au fost raportați 1.020, din nou in creștere dupa ce vineri numarul celor cu forme grave scazuse sub o mie. Medicul Emilian Imbri, managerul Spitalului Victor…

- Zece predicții pentru piața imobiliara in 2021. Colliers: Munca de acasa va deveni o practica obișnuita, iar prețurile in sectorul rezidențial vor stagna Anul 2021 se preconizeaza a fi un an al redresarii, chiar daca unele incertitudini vor continua sa persiste, cum ar fi cele legate de capacitatea…

- Prefectul judetului Dolj, Nicusor Rosca, a fost diagnosticat cu coronavirus și este internat la Spitalul de boli infectioase Victor Babes din Dolj. Prefectul de Dolj a fost vineri diagnostocat cu Covid-19. Duminica, acesta a facut febra și a avut frisoare, conform news.ro. Nicusor Rosca urmeaza tratamentul…