Niciodata pana acum o centrala nucleara nu a mai fost in prima linie a unui razboi major și chiar un obiect principal al strategiilor parților aflate in conflict. Centrala atomica din Zaporojie(ZNPP) – cea mai mare din Europa – a furnizat, inainte de invazia Rusiei, o treime din energie electrica a Ucrainei. Rușii au cucerit-o […] The post Va declanșa Putin un Cernobil 2.0 in Ucraina? first appeared on Ziarul National .