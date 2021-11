Stiri pe aceeasi tema

- Numarul ministerelor ar putea crește pana la 20, a fost una din temele discutate marți de liderii PNL, PSD și UDMR, anunța liderul liberalilor, Florin Cițu. „Nu am discutat despre ministere sau despre funcția de premier. Este o discuție despre extinderea numarului de ministere. Maxim 20”, spune Florin…

- Reprezentantii PNL, PSD, UDMR si ai minoritatilor nationale au avut, marti, primele consultari oficiale impreuna pentru formarea unui nou guvern, iar miercuri vor avea loc discuțiile pe programul de guvernare. „Sper ca pe 18 noiembrie vom avea guvern votat in Parlament”, a spus liderul UDMR, Kelemen…

- Marcel Ciolacu a declarat, dupa negocierile cu PNL si UDMR pentru formarea noului guven,ca miercuri vor incepe discutiile pe fiecare capitol al programului de guvernare. Liderul PSD a transmis ca spera sa vina in Parlament cu programul pana la finalul lunii noiembrie si a precizat ca nu s-a discutat…

- Au inceput negocierile oficiale pentru formarea unui guvern PNL-PSD-UDMR. PNL iși dorește un cabinet construit in jurul unui premier și al unui program de guvernare liberale, cu o foaie de parcurs clara.

- Liderii PNL si PSD sunt foarte aproape sa bata palma pentru o alianta la guvernare, dar nu doar pentru perioada ramasa pana la alegerile din 2024, ci si dupa acestea. Surse participante la discutiile care au avut loc joi intre cele doua echipe de negociere conduse de Florin Citu si Marcel Ciolacu sustin…

- Florin Cițu face un anunț ingrijorator cu privire la ce ar putea urma in politica, daca cabinetul format de Nicolae Ciuca nu va trece de Parlament. Șeful liberalilor anunța anticipate „Exista o alternativa pe care nu și-o dorește nimeni, dar este o alternativa reala. Daca acest guvern nu trece, nu putem…

- Discutiile cu USR PLUS vor putea fi reluate dupa congresul acestui partid, dupa ce va fi stabilita noua conducere, in conditiile in care nu vor mai fi in alianta cu AUR si PSD, a declarat, ieri, presedintele PNL, premierul Florin Citu, potrivit Agerpres. „Nu vom putea sa stim clar cu cine sa discutam,…

- USR PLUS nu vrea sa mai auda de Florin Cițu și iși menține solicitarea ca acesta sa nu mai fie premier, spune eurodeputatul Dragoș Pislaru: „Este ca in acea poveste cu Niculaița Minciuna. Dupa ce vezi ca de fapt ești mințit, incepi sa nu mai crezi cand ți se spune adevarul”. „Sunt aceleași condiții…