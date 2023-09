Va fi George Simion candidatul celor de la AUR pentru alegerile prezidentiale din 2024? Politicianul a fost evaziv, dar nici n-a infirmat. A spus ca, pe data de octombrie, va fi anuntat candidatul AUR. Depinde de rezultatele de la ”europarlamentare” George Simion a anunțat ca nu știe daca va candida, pentru ca totul depinde de […] The post Va candida George Simion la alegerile prezidentiale 2024? Cum a raspuns liderul AUR first appeared on Ziarul National .