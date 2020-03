In asteptarea alegerilor locale, partidele incep sa-si desemneze candidatii la Primaria Craiovei si sa-si definitiveze strategiile de campanie. Saptamana trecuta, PSD a anuntat ca o va arunca in lupta, inca o data, pe Olguta Vasilescu. PNL a mutat imediat cu Nicolae Giugea. Lucrurile nu sunt insa deloc clare in cadrul Aliantei USR-PLUS. USR merge pe mana deputatului Prisnel, in timp ce PLUS il sustine pe seful baroului, Lucian Sauleanu. Lucrurile s-au blocat la pasul desemnarii candidatului unic al Aliantei, pentru ca cei doi candidați ar avea scoruri similare in sondaje. Termenul-limita pentru…