Va antrena Crișul Chișineu Criș Dupa desparțirea de CSM Oradea, tehnicianul oradean a optat sa treaca, in premiera, la handbalul feminin. Sebi Tudor iși va incep activitatea cu nou sa echipa la data de 1 august. „Mi-a fost foarte greu sa ma despart de CSM Oradea. Conducerea echipei din Chișineu Criș mi-a asigurat condiții dintre cele mai bune. Este o mare provocare pentru mine sa lucrez in cadrul unui proiect pe termen mediu și lung, cu un lot tanar, cu un real potențial. Doresc sa construiesc o echipa competitiva, cu care sa ne fixam obiective indraznețe in viitorul apropiat”, a afirmat Sebastian Tudor. Locul sau… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Timpul preseaza, sambata, 21 iulie, zabranenii urmand sa-si dispute primul trofeu stagional, Supercupa Romaniei, contra celor de la Crisul Chisineu Cris. Apoi, pe 1 august, Victoria Zabrani intra in competitia KO, avand joc programat pe teren propriu cu o grupare de Liga 3. Seriozitatea proiectului…

- Vor fi afectati consumatorii situati pe strada Emilian Mircea Chitul. Rugam consumatorii sa isi asigure rezervele de apa pentru acest interval de timp. Ne cerem scuze pentru inconvenientele provocate, iar in cazul in care la repunerea in functiune a serviciului de alimentare cu apa…

- Presedintele Lucaci explica: „S-a decis cu unanimitate de voturi ca partida dintre Santana și Zabrani sa se reia de la zero și nu din minutul 6 cu echipele obligate sa alinieze aceleași formule de joc. Meciul a fost reprogramat pentru miercuri, 30 mai, ora 17,30, pe un teren ce va fi ales de comun…

- Joi, Municipalitatea a venit cu precizarea ca amana inchiderea traficului pana pe 18 iunie. „Avand in vedere ca in cursul lunii mai vor avea loc mai multe evenimente in zona centrala, unul dintre acestea fiind Street Food Festival in perioada 17-20 mai, care necesita inchiderea circulației…

- Prima parte, lansata pe ecrane in vara anului 2016, a fost considerata cel mai bun debut pentru un film de animatie, cu incasari in weekendul de premiera de 103,2 milioane de dolari (875 de milioane de dolari in intreaga lume). Tiffany Haddish, Patton Oswalt, Nick Kroll si Pete Holmes…

- Acțiunea a fost una de conștientizare a rolului padurilor si de inițiere a participanților in modalitațile de impadurire si reimpadurire. „Consideram ca acțiunea de educație forestiera a fost reușita intrucat voluntarii participanți au dobandit cunoștințe despre tehnica culturilor silvice…

- Fundatia Activity pentru resurse umane si dezvoltare durabila, in colaborare cu Primaria Resita, organizeaza miercuri, 25 aprilie, de la ora 11, in sala de sedinte a municipalitatii, atelierul de lucru „Turism gastromonic si de relaxare in Banatul Montan“, iar de la ora 13.00, in Centrul…

- „Jandarmii carașeni au fost prezenți duminica, 22 aprilie, pe cursul raului Timiș, precum și in zona balților naturale de pe raza municipiului Caransebeș, acționand pentru respectarea regimului piscicol in perioada de prohibitie. In urma misiunii executate, au fost aplicate 25 de sancțiuni…