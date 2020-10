Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, este de parere ca masca sanitara ar trebui sa fie purtata și pe strazi, in București, dupa numarul mare de infectari raportat zilnic. Profesorul Rafila a spus ca „se va ajunge și la 1.000” de pacienți la terapie intensiva, pentru ca se observa „salturi”…

- ”Bucureștiul are circa 15% din populația Romaniei. Situația este ingrijoratoare, nu numai din prisma cazurilor, ci a numarului mare de pacienți de la ATI. Trebuie sa ne gandim ca aceste cazuri se datoreaza numarului mare de cazuri de acum o saptamana. Peste inca o saptamana o sa asistam la o creștere…

- Alți 16 bistrițeni au fost confirmați, in ultimele 24 de ore, cu CoVid-19, printre care se afla doi sportivi, un elev și un asistent medical. De asemenea, un pacient a decedat. Au fost procesate 452 de teste. La nivel național au fost depistate 1.629 de cazuri noi de CoVid-19, 1.281 de pacienți au fost…

- Bucureștiul conduce in continuare la numarul cazurilor noi de coronavirus. Capitala este urmata in topul județelor afectate, la mare distanța, de Cluj, Suceava și Prahova.Potrivit bilanțului anunțat de autoritați, astazi, 16 septembrie, Bucureștiul are 211 cazuri noi de coronavirus.Dupa Capitala, topul…

- Bucureștiul continua sa inregistreze cele mai multe noi imbolnaviri cu coronavirus, 140, dar este o scadere importanta fața de ieri, cand au fost 201 cazuri noi, potrivit bilanțului publicat de autoritați, astazi, 11 septembrie.Topul infectarilor pe județe este completat de Suceava (75 de cazuri noi),…

- Instituția Prefectului județului Dolj a transmis astazi situația epidemiologica a județului Dolj. In ultimele 24 de ore au fost recoltate 53 de probe, iar numarul imbolnavirilor a crescut cu 31. Astazi 27.07.2020, ora 9.00, situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: • Nr. total teste…