Dupa zece runde, Politehnica se situeaza la mijlocul clasamentului esalonului doi, la opt puncte de locul VI Liga a II-a a intrat in a doua jumatate a sezonului regulat odata cu etapa a X-a, care se incheie astazi, dupa disputa dintre Unirea Dej si Hermannstadt, a carei ora de start este 15:30. Parcursul Politehnicii Iasi in primele zece runde este conform asteptarilor. O echipa care a avut doar trei jucatori de camp, toti sub 23 de ani, la reunirea lotului, aparuta cu doar cinci saptamani inainte de startul sezonului, a transferat pe genunchi si nu a facut cantonament, nu putea, in lipsa unei…