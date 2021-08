Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru spune ca angajații care sunt prag de pensionare nu au de la cine sa obțina informații clare despre ce venit vor avea și daca trebuie sa mai continue activitatea ca sa aiba o pensie decenta.„Adevarul este ca oamenii au nevoie de informații ca sa ia o decizie pentru continuarea vieții lor active.…

- Premierul Florin Cîtu afirma, joi, ca executia bugetara este sub ceea ce trebuia sa fie la jumatatea anului, foarte putine ministere cheltuind banii care le-au fost alocati. ”Când ai cerut bani și nu ai executat e ca și cum ți-ai bate joc de banii românilor”, a comentat…

- Premierul Florin Citu a vorbit, joi, despre rectificarea bugetara si solicitarile ministerelor: ”Sunt exagerate 38 de milioane de lei cumulate pe toate ministerele, asta inseamna aproape 4% din PIB. Cred ca trebuie sa inteleaga toata lumea ca noi vrem sa reducem deficitul bugetar, nu sa il crestem,…

- Mesajul a fost transmis in contextul in care va avea loc rectificarea bugetara.”Cum am promis, rectificarea bugetara incepe cu o analiza a executiei bugetare pentru fiecare minister in parte. Articolul 56 (1) - Pana la data de 25 iulie 2021, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat si…

- „Cum am promis, rectificarea bugetara incepe cu o analiza a executiei bugetare pentru fiecare minister in parte. ART. 56 (1) Pana la data de 25 iulie 2021 ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru bugetul Fondului national unic de asigurari…

- ”In analiza executiei la luna mai, transmisa premierului, evidentiam un necesar de 13 miliarde lei pe partea de cheltuieli. Aceste cheltuieli trebuie obligatoriu acoperite pana la sfarsitul anului, din care cel mai mare cuantum vizeaza domeniul sanatatii. Veniturile sunt in crestere cu 23% fata de aceeasi…

- Fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, atrage atenția ca finanțele țarii nu sunt tocmai intr-o situație fericitata și ca orice promisiune pe care premierul Florin Cițu o face primarilor ar putea adanci deficitul ”In analiza executiei la luna mai, transmisa premierului, evidențiam un necesar…

- Un nou scandal bubuie in cadrul coaliției de guvernare, liderii PNL fiind nemulțumiți de ministrul USR al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea. In cadrul ședinței, mai mulți lideri PNL s-au aratat extrem de nervoși impotriva acestuia, iar cazul va fi discutat la urmatoarea ședința a coaliției de…