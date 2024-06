V-ajunge Primăria Capitalei! Luați mana de pe Sectorul 1 și Sectorul 2! Cetațenii au ales, și-au exprimat votul, un drept democratic! Gata cu circul, recunoașteți-va infrangerea! V-am vazut in 2020 cum ați fugit cu sacii in care erau buletinele de vot! V-am vazut cum ați “caștigat” mandatul! Istoria nu se va repeta! Cetațenii iși vor apara votul! In […] The post V-ajunge Primaria Capitalei! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele alegerilor locale din Sectorul 1 au fost umbrite de un scandal in jurul primarului in funcție, Clotilde Armand. Cu un istoric tenebros care a inclus acuzații de fraudare a alegerilor anterioare, primarul actual se afla din nou in centrul atenției pentru presiunile și acțiunile sale in tentativa…

- Cristian Popescu Piedone cauta soluții pentru Sectorul 5, pe care il administreaza, și nu ține cont de nimic. Chiar in plina noapte, a ieșit in strada, cu echipele de specialiști, și a asfaltat o strada cu o suprafața de 1700 de metri patrați. Dimineața, cetațenilor nu le-a venit sa creada ca vad o…

- Candidatul PSD pentru Primaria Capitalei, Gabriela Firea, a gasit soluția care ar putea rezolva lipsa locurilor la gradinițele de stat din București, unde numai anul trecut peste 3.000 de copii au ramas pe dinafara. Firea a vizitat Gradinita Scolii 194 din Sectorul 4 al Capitalei, unde primarul Daniel…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primaria Capitalei, da de pamant cu contracandidații sai Sebastian Burduja și Nicușor Dan, pe care ii acuza ca mint cu nerușinare chiar de Sfintele Paști. Piedone spune ca este conștient ca cei doi sunt enervați de candidatura lui la PMB și ca le „incurca…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primaria Capitalei, iși ține cuvantul fața de locuitorii din Sectorul 5 al Capitalei, unde este primar, readucand zambetul pe chipurile copiilor. Spațiile de joaca lasate zeci de ani la mila sorții au recapatat viața și culoare spre fericirea celor mici,…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul cu cele mai multe șanse la Primaria Capitalei, s-a intalnit cu bucureștenii din Sectorul 4 al Capitalei, locul din București „de care ii era dor” și unde se vede cu ochiul liber care este rezultatul proiectelor sale de pe vremea cand ea primar aici. „Dupa mulți ani……

- A fost dat publicitații ultimul sondaj de opinie care arata cum ar vota bucureștenii daca duminica aceasta ar fi organizate alegeri pentru Primaria Generala. Cristian Popescu Piedone ar caștiga detașat. Vezi in randurile de mai jos ce a spus edilul de la Sectorul 5. Cristian Popescu Piedone a oferit…

- Primarul General l-a numit pe fostul adjunct al Oanei Sivache, USR-istul I ustinian Roșca , in funcția de director general interimar al ASSMB. Surse din Primaria Capitalei au declarat ca medicul Alin Popa ar fi refuzat sa ocupe funcția devenita vacanta la ASSMB, dupa ce Sivache a fost pusa sub control…