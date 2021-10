V-a fost anulat zborul? Aflați ce drepturi aveți ca pasager aerian în această situație și cum le puteți pune în aplicare Inainte de a pleca in orice calatorie trebuie sa va interesați cu atenție asupra drepturilor și obligațiilor dumneavoastra ca pasager și turist. In contextul pandemiei de coronavirus și a restricțiilor impuse de majoritatea țarilor de pe mapamond, programul de zbor al tuturor companiilor aeriene a devenit vulnerabil și volatil. In fiecare zi pasageri din toata lumea au parte de zboruri intarziate sau, mai rau, de zboruri anulate. Un zbor anulat va poate distruge complet toate planurile de calatorie. Mulți calatori nu știu ca pot primi nu doar banii cheltuiți pe biletul de avion inapoi,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus.Conform datelor furnizate de DSP Constanta, la nivelul judetului au fost confirmate, de la inceputul pandemiei, pana in prezent, 677 de cadre didactice, 2.058 de elevi, 314 studenti si 189 de angajati din unitatile de invatamant…

- Un grup de operatori aerieni europeni au convenit joi sa returneze contravaloarea biletelor pasagerilor zborurilor anulate in timpul pandemiei de Covid-19, angajandu-se ca in viitor sa ofere informatii mai bune referitoare la drepturile pasagerilor, transmite Reuters. Companiile aeriene participante…

- Se pare ca povara scumpirii carburanților ramane pe umerii fermierilor. In plin sezon de lucrari agricole, pretul motorinei creste din nou. Miercuri, un litru va costa cu noua bani mai mult si va ajunge la 17 lei si 25 de bani.

- Scandalul facturilor de „coșmar” la energie: Ce opțiuni aveți daca va aflați in aceasta situație Scandalul facturilor de „coșmar” la energie: Ce opțiuni aveți daca va aflați in aceasta situație Daca factura este mai mare ca urmare a scumpiri energiei electrice in baza unui contract pe care vi l-ați…

- Baiatul in cauza a ajuns sa lucreze cu ziua, iar banii ii cheltuie pe bautura si „pacanele". Cand ii termina, isi agreseaza bunica pentru bani din pensie. O pensionara a ajuns sa regrete ca nu si-a lasat nepotul in voia sortii. Femeia a ajuns sa se adreseze instantei pentru a solicita protectie impotriva…

- Autoritațile au confirmat duminica 208 noi cazuri de persoane infectate cu coronavirus, dupa efectuarea a 23.076 de teste. In ultimele 24 de ore au fost confirmate trei decese COVID, in vreme ce la ATI, numarul pacienților infectați a crescut de la 73 la 79. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat…

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus.De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 43.033 de persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 1.262 de persoane au decedat din randul celor pozitivate.In acest…

- Operatorul aerian low-cost Ryanair a raport pierderi de 273 de milioane de euro pentru perioada aprilie-iunie, avertizand ca mediul de afaceri este in continuare dificil si ca ar putea incheia anul fiscal ”undeva intre o pierdere mica sau un rezultat zero”, din cauza restrictiilor legate de Covid-19,…