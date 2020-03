Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul i-a adunat pe multi romani la casele lor, dupa ani de pribegie prin toata Europa. Este adevarat ca o parte, una importanta, si-a gasit rostul acolo si s-a stabilit definitiv, mai ales cei cu studii superioare sau cu meserii deficitare in toata Europa. Nimeni nu are o statistica clara cati…

- Fac un apel de suflet catre toți bacauanii care s-au intors in aceste zile din Italia, Spania, Franța, Germania și celelalte zone galbene sau roșii afectate de epidemia de coronavirus din toata lumea, precum și la cei care vor ajunge acasa in perioada urmatoare. Ii rog calduros sa respecte cu strictețe…

- Coronavirusul inchide stadioanele și salile de sport, oprind intrecerile. Toate Federațiile iși revizuiesc calendarul competițional, in așteptarea incheierii pandemiei și, implicit, a momentului in care iși vor putea relua activitatea. Ultima competiție organizata de Federația Romana de Arte Marțiale…

- Coronavirusul este mai amenințator decat Floyd Mayweather. Loveste in tot și in toate. Inclusiv in lumea de granit a boxului. Pericolul epidemiologic COVID- 19 a dus la suspendarea Campionatului Național de Tineret de la Giurgiu. Inceputa marți, conform normelor de siguranța din acea perioada, cu un…

- “Coronavirusul nu are culoare politica, dar iresponsabilitatea poate avea, in final, una. Convingerea mea e ca romanii ii vor taxa aspru pe cei care, in aceste zile, se joaca irațional fie de-a guvernarea, fie de-a procedurile parlamentare”, a declarat europarlamentarul Dragoș Benea. “La orizont s-a…

- Subiectul fierbinte prezent pe buzele tuturor, la figurat, in aceste zile, este coronavirusul. Temutul virus a „patruns” și in viața bacauanilor care se impart in doua categorii. Cei care se tem și cei care…privesc subiectul cu seninatate. In aceasta ultima categorie se regasesc precupeții din Piața…

- Romania a fost lovita de doua molime deodata: criza politica și coronavirusul și, deloc ciudat, in ambele cazuri este vorba despre exagerari, despre fapte care nu au nici o legatura cu realitatea, ci doar cu calculul politic al unora. Scena politica, așa cum este acum, nu cere in nici un caz alegeri…