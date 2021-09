Uzinele Renault din Spania vor fi paralizate mai mult timp din cauza lipsei de semiconductori

Stiri pe aceeasi tema

- Compania intentioneaza sa opreasca productia la uzina sa din Palencia, unde asambleaza modelele Kadjar si Megane, timp de pana la 61 de zile, si fabrica sa din Valladolid, unde realizeaza crossover-uri Capture, timp de pana la 40 de zile, a spus reprezentanta companiei. Fabrica de motoare din Valladolid…

- Grupul auto francez Renault, la fel ca mai multe companii concurente, va prelungi opririle partiale de productie la trei fabrici de asamblare din Spania, pana la sfarsitul acestui an, din cauza deficitului de cipuri la nivel global, a declarat marti un purtator de cuvant al Renault Spain, transmite…

- Constructorul auto francez Renault este nevoit sa extinda, pana la finele anului, perioadele in care activitatea celor trei uzine ale sale din Spania va fi partial suspendata, din cauza problemelor globale de aprovizionare cu semiconductori, a declarat marti un purtator de cuvant de la Renault Spain,…

- Constructorul german de automobile sportive Porsche AG, o divizie a grupului Volkswagen, a anuntat luni ca a ajuns la un acord cu firma croata Rimac Automobili privind infiintarea unui joint venture care va include marca Bugatti, din portofoliul Volkswagen, transmite Reuters.

- Constructorul auto german Volkswagen va inceta sa mai vanda automobile echipate cu motoare cu ardere interna in Europa in 2035, pe masura ce va face tranzitia la vehiculele electrice, insa in SUA si China aceasta tranzitie se va face la o data ulterioara, a declarat sambata unul din membri consiliului…

- Constructorul italian de automobile sport Ferrari a dezvaluit joi un nou hibrid plug-in, pentru a-si creste oferta de vehicule curate si a raspunde la modificarea gusturilor pe piata exclusivista a automobile sportive ultra performante, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Noul 296 GTB vine dupa…

- La 6 ani de la scandalul Dieselgate, in care Volkswagen a recunoscut ca a utilizat soft-uri care pacaleau testele de emisii, alți trei producatoi auto au intrat in colimatorul autoritaților. Stellantis a a anuntat ca subsidiara sa franceza, Citroen, a fost pusa sub acuzare de autoritatile judiciare…