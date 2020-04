Stiri pe aceeasi tema

- DACIA anunța ca va relua, PROGRESIV, activitatea industriala! Muncitorii se pot intoarce VOLUNTAR la munca. “In acord cu partenerii sociali și din respect pentru protejarea și siguranța angajaților, toate masurile sanitare de protecție in vigoare, in Romania, au fost implementate pentru a relua progresiv…

- Productia de masini in uzinele Dacia de la Mioveni va fi reluata la inceputul lunii mai. Dupa Pasti, se reia activitatea in Uzina Mecanica si Sasiuri.Joi, sindicalistii din uzinele Dacia de la Mioveni si reprezentantii patronatului au semnat un acord privind reluarea activitatii in fabrica,…

- Dacia a anunțat când se va relua producția la uzinele de la Mioveni, iar acest lucru se va întâmpla în doua etape: 21 aprilie și 4 mai, dar în condiții de siguranța și de distanțare sociala, cu echipe restrânse. Producția fusese oprita în mai la Mioveni. Recent…

- In contextul propagarii virusului COVID -19 la nivel global si al evolutiei crizei sanitare, Groupe Renault Romania anunta ca prelungeste perioada de intrerupere a activitatii de productie de la uzinele din Mioveni. In vederea reluarii productiei, Groupe Renault Romania actioneaza pentru a aplica masuri…

- Automobile Dacia intrerupe joi productia la uzinele din Mioveni, pana pe data de 5 aprilie, in contextul pandemiei de coronavirus, iar 13.500 de angajati vor fi in somaj tehnic. "Compania anticipeaza ca activitatea comerciala va fi reluata rapid dupa incheierea crizei sanitare. La momentul…

- Pandemia de coronavirus afecteaza sectorul automobilistic din Romania, Dacia si Ford intrand de joi in somaj tehnic. "Compania anticipeaza ca activitatea comerciala va fi reluata rapid dupa incheierea crizei sanitare. La momentul respectiv vor fi implementate masuri corespunzatoare, in acord cu partenerii…

- Automobile Dacia, cea mai mare companie din Romania, va opri incepand de joi, 19 martie, productia la uzina de la Mioveni, ca masura preventiva in conditiile epidemiei de coronavirus.De pe data de 19 martie pana pe data de 5 aprilie uzina Dacia isi inceteaza activitatea, ca masura preventiva.La Dacia…

- Automobile Dacia are 14.000 de angajați. Oprirea productiei se va produce de joi de la pranz. Angajații vor primi, conform contractulului colectiv de munca, 85% din salariu. Decizia de oprire a productiei de la Dacia Mioveni vine dupa ce, luni, grupul Renault a anunțat ca va opri producția…