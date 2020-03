Stiri pe aceeasi tema

- Uzina Dacia din Mioveni oprește producția pana pe 5 aprilie! Peste 13.500 de angajați intra in șomaj tehnic. Ion Iordache, vicepreședintele Sindicatului Automobile Dacia, a anunțat ca uzina Dacia se inchide temporar de joi, 18 martie, pana pe 5 aprilie. Salariații vor fi platiți, conform contractului…

- Ford Romania trimite angajații in șomaj tehnic, din cauza coronavirusului Angajații Ford Romania de la Craiova vor intra in șomaj tehnic, pe fondul dificultaților prin care trece industria auto din cauza raspandirii coronavirusului in Europa. Măsura se aplică în perioada 19 martie –…

