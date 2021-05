Stiri pe aceeasi tema

- “Obiectivul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) este sa numeasca in consiliile de administratie profesionisti potriviti provocarilor pe care le intampina fiecare companie in parte, in scopul asigurarii activitatilor de supraveghere si conducere administrativa a acestor companii.…

- Ministrul USR al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Nasui, vrea sa schimbe cu orice pe actualul director general al Companiei Naționale Romarm SA. Potrivit informațiilor noastre, Claudiu Nasui nu-l agreaza pe actualul director general de la Romarm, Gabriel Țuțu. Ca atare, deja a demarat…

- Cugireanul Cristian Simu, numit președintele Consiliului de Administrație al C.N. Romarm S.A. Prin decizie a Adunarii Generale a Acționarilor Romarm, au fost inlocuiți toți cei cinci membri ai Consiliului de Administrație ai Companiei Naționale care lucreaza pentru idustria de aparare fiind numita o…

- Prin decizie a Adunarii Generale a Acționarilor Romarm, au fost inlocuiți toți cei cinci membri ai Consiliului de Administrație ai Companiei Naționale care lucreaza pentru idustria de aparare fiind numita o noua echipa de conducere. Potrivit unui comunicat remis de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Romarm a decis inlocuirea membrilor Consiliului de Administratie, potrivit unui comunicat remis vineri de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. Unul dintre cei cinci noi membri este Iulian-Cristian Simu, fost director general UM Cugir. Noul…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Romarm a decis inlocuirea membrilor Consiliului de Administratie, potrivit unui comunicat remis vineri de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. In urma acestei decizii, noul Consiliu de Administratie al Romarm are in compozitie cinci membri:…

- “Ministerul Economiei a facut deja primele plati din Bugetul 2021 pentru Masura 2 – capital de lucru, in cadrul Programului Operational Competitivitate. Pozitia pana la care au fost notificate dosarele si trimise la plata, in cazul in care au fost declarate admise, este 4.500, din 22.226 de firme inscrise…