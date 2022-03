Uzbekistanul vrea „fără violență!” Oficialii uzbeci de la cel mai inalt nivel au declarat ca doresc sa mențina relații bune atat cu Moscova, cat și cu Kievul, și ca se opun razboiului. „Vrem o soluție pașnica la aceasta situație și rezolvarea conflictului prin mijloace politice și diplomatice. Dar, pentru a face acest lucru, in primul rand, ostilitațile și violențele trebuie sa inceteze imediat”, au spus ei, in ciuda faptului ca economia Uzbekistanului se bazeaza in mare masura pe exporturile catre Rusia, precum și pe banii care ajung in țara de la uzbecii care lucreaza in Rusia. De altfel, nici unul dintre ceilalți aliați ai Rusiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

