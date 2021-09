Stiri pe aceeasi tema

- Topul realizat de Quacuarelly Symonds – Graduate Employability Rankings 2022 plaseaza Universitatea din Bucuresti printre primele 200 de universitati din lume in ceea ce priveste performantele obtinute de absolventi. Este singura universitate romaneasca prezenta in top, noteaza news.ro. ”Pentru…

- Universitatea de Vest din Timișoara este prezenta in rankingul RUR Subject Rankings, ediția 2021, in cadrul domeniului Științe ale Vieții (biologie, bioinformatica), ocupand locul 3 pe țara, dupa rezultatele obținute pe componentele de Research Ranking și Financial Sustainability Ranking, respectiv…

- Universitatea de Vest din Timișoara se regasește, pentru al doilea an consecutiv, in topul academic Moscow International University Ranking „The Three University Missions” (MosIUR) 2021, care include peste 2000 de instituții de invațamant superior din 119 de țari. Moscow International University Ranking…

- In ciuda faptului ca numarul absolvenților examenului de bacalaureat a scazut in anul 2021 cu aproape 8% fața de anul precedent, numarul de studenți inmatriculați la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) dupa sesiunea de admitere din luna iulie 2021 este similar cu cel din anul 2020. Astazi se deschide…

- Rezultatele Times Higher Education World University Rankings pentru anul 2022 confirma faptul ca Universitatea de Vest din Timisoara se regasește intre universitațile romanești incluse in topurile internaționale prestigioase, fiind clasata in top 1201+ la nivel mondial, dintr-un total de…

- Singurul student care a reusit sa intre cu media 10 la Automatica si Calculatoare: „Mai am multe de invatat“ Singurul student care a reusit sa intre cu media 10 la Automatica si Calculatoare: „Mai am multe de invatat“ Bogdan Dumitrescu, din Targu Jiu, este singurul candidat din Romania care a intrat…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) s-a bucurat și in aceasta sesiune de admitere de interesul unui numar foarte mare de aspiranți la studii universitare, care s-au inscris pentru a-și continua parcursul academic in cea mai importanta instituție de invațamant superior din Vestul Romaniei. In ciuda…