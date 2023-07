Mereu preocupata de a recunoaște performanțele academice, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) premiaza, ca in fiecare an, elevii care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat in anul 2023. Astfel, miercuri, 12.07.2023, incepand cu ora 11:30, in Sala Consiliului de Administrație din sediul central UVT (bd. Vasile Parvan nr. 4, etajul 1), rectorul […] The post UVT premiaza, ca in fiecare an, elevii care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat appeared first on Gazeta din Vest .