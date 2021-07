UVT deschide opt centre de admitere, în toate județele regiunii La fel ca in fiecare an, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) organizeaza centre de admitere in opt județe, din intreaga regiune, pentru a veni in sprijinul candidaților la studii universitare. Pentru a veni in sprijinul candidaților, Universitatea de Vest din Timișoara va organiza și in anul 2021 mai multe centre de admitere, atat la […] The post UVT deschide opt centre de admitere, in toate județele regiunii appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

