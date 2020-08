Utopie/ Distopie, în conferințe, ateliere și documentare la BIDFF #6 Bucharest International Dance Film Festival , unica manifestare cinematografica din Romania dedicata filmelor de dans, care va avea loc intre 3-6 septembrie, prezinta documentare, conferințe și ateliere de de film de dans chiar in inima Bucureștiului. Cea de-a șasea ediție a festivalului include, pe langa cele trei competiții, proiecția in premiera naționala a documentarului Being Jerome Bel și o serie de evenimente dedicate industriei de film și dans: un atelier de film de dans cu coregrafa Chrysanthi Badeka, doua conferințe care vor explora tema BIDFF - utopie/distopie, susținute de artiștii… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

