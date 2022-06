Utopia regenerabilelor. Fotovoltaicele produc doar 15% din puterea instalată Prevazuta in PNRR, inchiderea a doua grupuri pe carbune, care produc 660 MW, și construirea a 8 parcuri fotovoltaice, cu putere instalata de 750 MW ar parea, pentru cei care nu au noțiuni in domeniu, ca s-a rezolvat problema. In realitate, fotovoltaicele produc, in Romania, doar 15% din puterea instalata, ceea ce inseamna ca se […] The post Utopia regenerabilelor. Fotovoltaicele produc doar 15% din puterea instalata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii din domeniul energetic atrag atenția ca Romania nu se poate baza doar pe fotovoltaice și eoliene, mai ales ca acestea nu produc vara. Dupa inchiderea capacitaților pe carbune, sistemul mizeaza acum foarte mult pe energia eoliana, care, marți, a fost aproape de zero. Astfel, un blackout…

- Proiectul pe care il avem in vedere la Doicesti este cel al unei centrale electrice NuScale cu 6 module, cu o capacitate de 462 MW, dar in acelasi timp analizam posibilitatea ca la aceeasi locatie sa avem si capacitati de productie a energiei fotovoltaice, care sa completeze reactoarele de tip SMR,…

- Coalitia de guvernare a decis, in ședința de ieri, lansarea unui nou pachet de masuri sociale si economice „Sprijin pentru Romania”, in valoare de 1,1 miliarde euro. Potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a Guvernului, este vorba despre: amanarea pentru 9 luni a ratelor la banci pentru cetatenii…

- Turistii se pot caza in hotelurile din statiunile de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 34 de lei pe noapte de persoana, incepand din 22 mai, in programul social „Litoralul pentru toti”. Potrivit unui comunicat al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), preturile sunt cu pana la…

- Joi a avut loc prima vizita facuta in județul Alba de Nicolae Ciuca, in calitate de prim-ministru. De altfel, premierul a avut, recent, cateva deplasari in țara, cu precadere in Transilvania și județele conduse de liberalii cu cele mai puternice organizații. Momentele vizitei s-au concentrat pe doua…

- Romania este dependenta de importuri, importand astfel și inflație, a declarat deputatul PNL Marilen Pirtea. Intrebat pe B1 TV ce ar trebui sa faca Guvernul in legatura cu inflația tot mai mare, liberalul a afirmat: „Aici discutam despre o corelare a piețelor și faptul ca traim intr-o lume globalizata.…

- Bansko are probabil cele mai bune condiții pentru continuarea sezonului de schi, de cațiva ani incoace. Celebra deja stațiune bulgara a acumulat doi metri și jumatate de zapada, iar toate partiile sunt funcționale. Sezonul de schi in Bansko „probabil va dura pana la jumatatea lunii aprilie”, dupa cum…

- Creditele noi acordate de bancile din Romania populatiei si companiilor in doi ani de pandemie, in perioada 2020 – 2021, s-au cifrat la 194,5 miliarde lei, potrivit unui comunicat al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB). In cei doi ani analizati, creditarea a fost impulsionata de segmentul companiilor,…