- Reteaua de socializare Facebook Inc a anuntat joi ca aplicatia sa de mesagerie WhatsApp va oferi posibilitatea efectuarii de achizitii de bunuri si servicii din interiorul aplicatiei si va oferi servicii de stocare a mesajelor, in incercarea de a majora veniturile folosind infrastructura de comert…

- Ziarul Unirea Doi tineri din Blaj, prinși in flagrant in timp ce incercau sa sustraga bunuri din incinta unei societați comerciale. S-au ales cu dosare penale Pe data de 3 octombrie 2020 polițiștii municipiului Blaj au reținut 2 tineri, in varsta de 23 respectiv 24 de ani, in timp ce aceștia incercau…

- Un barbat din Chișinau a fost reținut de oamenii legii dupa ce ar fi furat mai multe bijuterii dintr-o locuința, cauzand un prejudiciu proprietarei de peste 225 mii lei. Suspectul ar fi comis infracțiunile in luna iunie și august a anului curent.

- "Imobilele aflate in proprietatea statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, atribuite in folosinta gratuita cultelor religioase dupa 1 ianuarie 1990, pot fi transmise fara plata in proprietatea unitatilor de cult detinatoare, in conditiile prezentei legi", se arata in legea promulgata…

- Conducerea bancii comerciale „Victoriabank” sustine ca este surprinsa de includerea bancii in cazul privind furtul miliardului din sistemul bancar. De asemenea, banca este suprinsa ca informatiile legate de aceasta situatie circula in spatiul public fara ca banca sa fi fost informata.

- “Vulcanicul” politician de la Nehoiu – Doru Muzgoci – Pro Romania si-a prezentat noile “achizitii” politice: Nicu Tanase, Radu Bularca si Cristina Miron. A fost present ieri in LIVE la “Raport special” de la Tv News Buzau, cu Iulian Gavriluta.