Utilizatorii WhatsApp pot opta pentru ştergerea automată a mesajelor Populara aplicatie de chat detinuta de Meta lanseaza oficial functia de stergere automata a mesajelor, pe care a testat-o in ultimele luni. Aceasta permite utilizatorului sa aleaga o anumita perioada de timp dupa care mesajele sa fie sterse automat. Noua optiune poate fi activata pentru toate mesajele individuale (nu mai trebuie activata individual pentru fiecare chat in parte) si ofera noi intervale de timp dupa care sa se realizeze stergerea. Daca pana acum stergerea automata se putea face doar dupa sapte zile, utilizatorii pot alege acum ca aceasta sa aiba loc si dupa 24 de ore sau 90 de zile.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

