Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 30 apr - Sputnik. Ion Ceban a scris ca noul troleibuz procurat de la o companie din Italia a pornit deja spre Chișinau. Acesta va ajunge la Chișinau la sfarșitul saptamanii viitoare, dupa care va fi supus verificarilor tehnice la Regia de Transport Electric Chișinau. Luni va porni…

- CHIȘINAU, 29 apr - Sputnik. Un acord in domeniul comercial-economic și cultural, pentru perioada 2021-2024, a fost semnat intre Chișinau și Sankt Petersburg. Acordul de colaborare a fost semnat de primarul Chișinaului Ion Ceban și Guvernatorul orașului Sankt Petersburg, Alexandr Beglov. „Acest…

- Clubhouse este noua tendința din social media pe care toata lumea pare sa o doreasca, sa o dobandeasca. De la Facebook la Twitter și chiar la Telegram, serviciile de rețele sociale iși doresc sa faca un salt rapid pe trenul de transmisie audio. Poate ca nu exista nicio alta companie de socializare atat…

- Rusia incetinește viteza de funcționare a platformei Twitter, pe care o acuza oficial ca nu a eliminat mii de postari “cu conținut interzis”, informeaza BBC. De asemenea, utilizatorii ruși au declarat ca intampina dificultați in accesarea fotografiilor și videoclipurilor de pe site. Autoritatea de…

- Elevii din Rusia vor putea accesa in viitor doar anumit continut, aprobat in prealabil, atunci cand folosesc reteaua Wi-Fi a unitatii in care invata. ”In felul acesta, ii putem proteja pe copii de informatiile negative, folosite din pacate in scopuri necinstite, ca sa spunem asa”, a declarat sambata…

- La mai bine de o luna de cand a declansat exodul propriilor utilizatori, WhatsApp afiseaza o noua notificare legata de schimbarile pe care le va face in modul in care sunt gestionate datele personale, insa, mult mai “prietenoasa” de data aceasta, scris news.roPotrivit publicatiei online news.ro,…

- WhatsApp, serviciul de mesagerie al Facebook, a decis ca va continua actualizarea controversata a politicilor de confidențialitate și le va permite utilizatorilor sa citeasca termenii si conditiile in propriul ritm, afișand un banner cu informatii suplimentare. Decizia vine in urma controverselor din…

- Whatsapp vine cu o noua notificare, dupa ce milioane de oameni au renunțat la aplicație, potrivit The Verge. Mulți au trecut la Telegram sau la Signal din cauza notificarii din ianuarie, care anunța faptul ca Whatsapp partaja cu Facebook datele noastre personale. Ca sa nu mai sperie așa tare userii,…