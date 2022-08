Utilizatorii vor putea să aleagă cine îi poate vedea când sunt online pe WhatsApp WhatsApp va permite utilizatorilor sai sa paraseasca grupurile fara a-i notifica pe ceilalti membri si sa controleze cine poate vedea cand sunt online, in cadrul unei actualizari de confidentialitate din luna august a aplicatiei de mesagerie, a anuntat compania marti, informeaza EFE, potrivit Agerpres. „Vom continua sa cream noi modalitati de a va proteja mesajele […] The post Utilizatorii vor putea sa aleaga cine ii poate vedea cand sunt online pe WhatsApp appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

