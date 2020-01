Dupa ce anul trecut Samsung a integrat criptomoneda romanesca Elrond in portofelul sau virtual, startup-ul de blockchain din Sibiu a anunțat astazi lansarea unui joc pentru mobil disponibil exclusiv pe telefoanele Samsung, a confirmat Beniamin Mincu, CEO-ul Elrond, pentru StartupCafe.ro. Construind pe integrarea tehnologiei Elrond in ecosistemul blockchain al Samsung, jocul Battle of Elrond va permite jucatorilor sa caștige criptomonede ERD. Acestea pot fi apoi cheltuite in joc sau schimbate pe alte monede, precum lei, euro, dolari sau bitcoin. Citeste continuarea pe startupcafe .