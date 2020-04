Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii romani ai platformei de socializare Facebook pot accesa, incepand de joi, noua functie Community Help, prin care au posibilitatea sa solicite ajutor sau sa le ofere sprijin celor afectati de COVID-19, a anuntat compania, intr-un comunicat de presa, transmis AGERPRES. "Inspirati…

- Utilizatorii romani ai platformei de socializare Facebook pot accesa, incepand de joi, noua functie Community Help, prin care au posibilitatea sa solicite ajutor sau sa le ofere sprijin celor afectati de COVID-19, a anuntat compania, intr-un comunicat de presa, transmis AGERPRES."Inspirati…

- Facebook anunța ca funcția Community Help este acum disponibila și in Romania. Noua funcție, adaptata pentru situația actuala, este gandita pentru a facilita procesul prin care oamenii pot gasi sprijin, le pot oferi ajutor celor din jurul lor care sunt afectați de COVID-19 și pot contribui cu donații…

- Zece artisti romani citesc din opera unor scriitori israelieni emblematici, iar inregistrarile video ale lecturilor vor fi publicate pe pagina de Facebook a Ambasadei Israelului la Bucuresti, a informat, marti, misiunea diplomatica, care precizeaza ca in acest fel sprijina artisti independenti ramasi…

- Șase barbați au fost amendați de poliție dupa ce au ieșit, sambata, din locuințe. Ei s-au strans pe strada și au pornit formand un grup din ce in ce mai mare, cu intenția declarata de a ajunge la primar. Intentionau sa-l someze sa le dea ajutor, pentru ca nu mai pot merge la lucru. GdS a scris despre…

- Presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, face un apel la calm in ceea ce priveste evolutiile legate de raspandirea coronavirusului, precizand ca autoritatile romane au luat masuri de control, insa oamenii trebuie sa fie informati cum sa se pazeasca in fata acestei epidemii. "Sunt atent la evolutiile…

- Intr-un raspuns la postarea de pe Twitter a actorului Sacha Baron Cohen, care a solicitat reglementarea continutului Facebook, fondatorul Tesla, Elon Musk, a precizat ca reteaua de socializare Facebook este „jalnica”.

- Partidul Național Liberal a ajuns, din nou, la guvernare, singur, de data asta, in noiembrie anul trecut, dupa succesul unei moțiuni de cenzura. In mileniul in care rețelele de socializare schimba președinți și guverne, pornesc revoluții și razboaie, am decis sa vedem cum stau miniștrii PNL la comunicarea…