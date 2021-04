Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarii indeamna la accelerarea eforturilor de a raspunde apelului lansat de cetațeni pentru renunțarea la schimbarea orei in statele membre ale Uniunii Europene, arata un comunicat publicat de Parlamentul European. In martie 2019 Parlamentul European a votat in favoarea renunțarii la practica…

- Senatorul USR-PLUS de Suceava, George Mindruța, considera ca decizia privind demiterea avocatului Traian Andronachi din funcția de manager al Spitalului Municipal Radauți este pur politica și fara nici o legatura cu realitatea. Hotararea de destituire a fost luata de Consiliul de Administrație al Spitalului,…

- Mark Zuckerberg, Sundar Pichai si Jack Dorsey, patronii Facebook, Google si Twitter, au fost din nou convocati de Congresul american pentru a discuta despre dezinformarea de pe platformele lor, a anuntat joi Comisia pentru Energie si Comert din Camera Reprezentantilor, scrie news.ro . Comisia evoca…

- Comisia evoca in special zvonuri false despre vaccinuri contra Covid-19 sau afirmatii mincinoase care au circulat despre pretinsele fraude electorale in timpul alegerilor americane din noiembrie 2020. Acest tip de dezinformare "a exacerbat crizele nationale cu consecinte grave in viata…

- Facebook a anuntat, joi, ca decizia sa de suspendare definitiva a contului fostului presedinte Donald Trump va fi analizata de un organism nou, creat recent, Consiliul de Supraveghere, transmite CNBC. Organismul independent va evalua decizia de suspendare a contului lui Trump si va lua o decizie cu…

Organismul independent va evalua decizia de suspendare a contului lui Trump si va lua o decizie cu caracter obligatoriu, daca acesta trebuie sau nu reactivat. Pana la luarea unei decizii, contul lui Trump va ramane suspendat, a anuntat compania intr-o postare pe blog. Consiliul va incepe sa accepte…

- Emailul afirma ca masura a fost luata ”in urma evenimentelor fara precedent de saptamana trecuta si inaintea inaugurarii prezidentiale” care va avea loc pe 20 ianuarie. Intr-un comunicat Google afirma ca ”va opri temporar toata publicitatea politica, pe langa toate reclamele referitoare la inculpare,…