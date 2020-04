Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii romani ai platformei de socializare Facebook pot accesa, incepand de joi, noua functie Community Help, prin care au posibilitatea sa solicite sau sa ofere sprijin celor afectati de COVID-19, se arata intr-un comunicat transmis de Facebook. La aproape doua saptamani de la anunțarea sa la…

- Probleme de functionare pentru aplicatiile WhatsApp si Instagram, ambele administrate de platforma Facebook. Utilizatorii din mai multe tari europene, printre care Marea Britanie, Germania, Belgia, Olanda, Italia, Spania, Romania, Finlanda, dar si unele zone din Asia sau America, au raportat ca nu pot…

- Smiley s-a intors vineri seara in Romania, de la Los Angeles. Sambata la pranz, artistul a postat pe contul sau de Instagram un mesaj prin intermediul caruia anunta ca se va autoizola in contextul noului coronavirus. "Bine va regasesc! Mesaj lung: aseara am aterizat. Direct la autoizolare.…

- Andreea Raicu nu ignora subiectul „coronavirus” și se arata extrem de preocupata de ceea ce se intampla in prezent. Vedeta povestește ca a fost la prietena sa, in Toscana, in urma cu trei saptamani. „Nu pot sa ma fac ca nu exista un subiect care mi-a acaparatgandurile in ultimele zile. Poate și pentru…

- ​Aplicatia de dating Tinder îsi încurajeaza utilizatorii sa acorde atentie în primul rând sanatatii lasând în plan secund cautarea unor noi cunostinte si distractia, relateaza Mediafax. Anuntul aplicatiei de dating vine pe fondul amenintarii reprezentate de…

- Aplicatia de dating Tinder isi incurajeaza utilizatorii sa acorde atentie in primul rand sanatatii lasand in plan secund cautarea unor noi cunostinte si distractia. Anuntul aplicatiei de dating vine pe fondul amenintarii reprezentate de infectarea cu noul coronavirus, anunța MEDIAFAX.Pe masura…

- Incepand de luni, jurnalistul Tudor Musat, va realiza emisiunea "Romania in direct", anunța postul de radio. El a inceput sa lucreze din 2019 la Europa FM, in cadrul emisiunii de interviuri ""Piața Victoriei", unde va continua sa lucreze. Tudor Mușat s-a alaturat acum un an postului de radio,…

- Unul din trendurile in materie de social media pentru 2020 este reprezentat de mesageria privata. Astfel, Instagram va implementa, incet-incet, funcția prin care vei putea sa raspunzi la mesaje direct de pe browserul tau. Inițial gandita ca o rețea sociala pentru fotografii, Instagram e devenit una…