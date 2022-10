Stiri pe aceeasi tema

- Pe 10 septembrie, Revolut a detectat un atac, anunta purtatorul de cuvant Michael Bodansky. Atacul a fost izolat pana a doua zi dimineata, insa, nu inainte ca hackeri sa obtina datele unui procent de 0,16% dintre clienti. In documentele prezentate autoritatilor din Lituania, Revolut spune ca au fost…

- In trimestrul II al anului 2022, pe piața serviciilor de telefonie mobila a fost inregistrata o creștere de 8,7% a numarului total de utilizatori, totalizand peste 5,1 mil., comparativ cu sfarșitul anului precedent, in timp ce volumul total al traficului realizat de catre aceștia a scazut cu 11,3%,…

- Compania romaneasca Blue Air va transfera mai multe zboruri interne și internaționale catre noua companie romaneasca AirConnect, inființata chiar de catre un fost director de la Blue Air, care in urma cu noua ani a fost implicat in cumpararea Blue Air de la omul de afaceri Nelu Iordache, și mai mulți…

- Orange si MasMovil au semnat un acord pentru fuziunea operatiunilor din Spania, in cadrul unei tranzactii care evalueaza entitatea rezultata la aproape 19 miliarde de dolari, au anuntat sambata cele doua companii de telecomunicatii intr-un comunicat, scri

- De la inceputul acestui an și pana la data de 30 iunie 2022, au fost portate 614.124 de numere de telefon, din care 94%, respectiv 577.415 sunt numere de telefonie mobila și 36.709 numere de telefonie fixa. 84% din numarul de portari din prima jumatate a anului au fost realizate de catre persoane fizice…

- Metrorex anunta ca intervalul mediu de succedare a trenurilor de metrou pe toate magistralele se mentine la circa 10 – 14 minute. ”Astazi, circulatia la metrou se desfasoara cu 35 de trenuri in loc de 57, cat este prevazut in graficul aprobat. Cresterea timpilor de asteptare in statii este determinata…