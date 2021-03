Utilizarea sistematica a unor dispozitive electronice pentru alungarea rechinilor ar putea evita situatiile in care peste 1.000 de persoane ar fi atacate si ranite in urmatorii 50 de ani in apele australiene, potrivit unui studiu publicat miercuri, relateaza AFP. Biologii marini au studiat atacurile comise de rechini in apele Australiei pe parcursul ultimilor 120 de ani. Folosind aceasta baza de date, ei au incercat sa estimeze numarul atacurilor cauzatoare de rani care ar putea fi evitate daca practicantii de surfing, inotatorii si alte categorii de persoane care se scalda in mare ar purta dispozitive…