Utilizarea telefoanelor mobile în timpul mersului în zone publice, interzisă într-un oraş din Japonia Interdictia de a privi ecranul telefonului mobil in timpul mersului a intrat in vigoare miercuri intr-o localitate de la marginea orasului Yokohama, in apropiere de Tokyo, o premiera in Japonia, informeaza AFP.



In gara din Yamato, calatorii au fost intampinati cu mesaje afisate pe bannere prin care erau anuntati ca incepand de miercuri le este interzis sa isi consulte telefoanele mobile in timpul mersului in zone publice si in parcurile din oras, a constatat AFP la fata locului.



''Utilizarea smartphone-urilor in timpul mersului este interzisa. Va rugam sa folositi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

