- „BREAKING NEWS despre anvelopele de iarna in plin val de canicula! Iata ce trebuie sa știi pentru a nu fi luat prin surprindere de nameți! NU s-a modificat nimic in legislația din Romania cu privire la utilizarea anvelopelor de iarna! Pentru ca am citit și noi știrile despre “anvelopele care sunt interzise…

- Schimbari in strategia energetica a RomanieiStrategia Energetica a Romaniei pentru 2035, cu o perspectiva pana in 2050, pune un accent deosebit pe tranziția catre tehnologii de incalzire mai eficiente și mai puțin poluante. Conform noii directive UE, sobele tradiționale pe lemne vor fi inlocuite cu…

- Baiatul a trecut printr-o interventie chirurgicala complexa de aproximativ 5 ore, in cadrul careia echipa de neurochirurgi ieseni a reusit sa indeparteze o tumora de peste 10 centimetri.Potrivit Dr. Lucian Eva, pentru prima data in Romania a fost folosita substanta de contrast inovatoare, acidul 5-aminolevulinic…

- Cireșele, fructele delicioase care s-au copt deja in pomi, fiind trecut de mijlocul lunii mai, au aparut pe tarabele piețelor din Romania. Chiar daca au aparut la vanzare cireșe romanești, dar și aduse din afara țarii, pentru mulți prețul lor e inca unul destul de ridicat. Insa nu sunt puțini cei care…

- Romania este un exemplu pentru țarile din regiunea Europei de Est in ceea ce ține de utilizarea instrumentelor pentru dezvoltare, susțin oficialii Bancii Mondiale, in discuțiile cu Marcel Boloș.

- „In cursul noptii de ieri, 30 martie 2024, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti, in timpul desfasurarii activitatilor de serviciu pe raza localitatii Independenta, din judetul Galati, au efectuat semnal regulamentar de oprire, pentru control, conducatorului unui autoturism care se…

- Un cetațean olandez, care mai are de executat 190 de zile de arest pentru inșelaciune și pe numele caruia fusese emisa o alerta Schengen, a fost depistat de polițiștii din Galați cu ajutorul aplicației E-DAC, recent implementata in Romania, informeaza Mediafax. Potrivit IPJ Galați, sambata noaptea,…