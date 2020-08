Stiri pe aceeasi tema

- Un mesaj catre cetațenii municipiului Hunedoara, transmis de europarlamentarul hunedorean Siegfried Mureșan, demonstreaza ca PNL duce campania electorala la alegerile locale 2020 in echipa completa, cu susținere de la toate nivelurile. a Despre aceasta munca de echipa din PNL și despre mesajul europarlamentarului…

- USR Plus și-a lansat astazi oficial candidatul pentru una dintre cele mai bogate comune din Romania. Pe langa Horia Bugarin, propunerea partidului pentru Primaria Dumbravița, la eveniment au fost prezenți Cristian Moș, candidatul alianței la Presedintia Consiliului Județean Timiș, Dominic Fritz, candidatul…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) a anuntat luni lansarea ”IMM Leasing de echipamente si utilaje”, al patrulea program de sprijin guvernamental acordat sectorului IMM in cadrul Planului National de Investitii si Relansare Economica,…

- Nicio ședința de Consiliu Local fara momente comice marca Ionescu & Roșioru. Daca ultimul are multe scuze, cea mai importanta fiind aceea ca este silit sa spuna in plenul deliberativului municipal tot ceea ce primește scris de la partid, Constantin Ionescu ține cu tot dinadinsul sa se faca de ras prin…

- ”Pacat ca nu putem face un test cu poligraful, cu detectorul de minciuni. Cred ca s-a dorit o trecere in privat a contractului de salubrizare”, Bogdan Buhaianu, director general SC Urban Serv SA ...

- Este vorba despre un repartizator pentru mixturi asfaltice, care a intrat recent in dotarea SC Confort Urban SRL, societate aflata in subordinea Primariei Municipiului Constanta. Produs in Germania, utilajul este destinat spatiilor inguste si poate asfalta cu viteza iar deschiderea grinzii de turnare…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Viitura de deșeuri pe raul Olteț: Mai multe utilaje au intervenit de urgența pentru a curața PET-urile și crengile aduse de ape Viitura de deșeuri de raul Olteț, care trece prin centrul localitații Balș, județul Olt. Cursul apei a fost blocat de PET-uri, crengi și deșeuri…

- Probabil niciodata nu v-ați curațat pe maini atat de des ca in aceasta perioada și pentru a face acest lucru, pe langa apa și sapun lichid, ați folosit o multitudine de dezinfectanți pentru maini și suprafețe. Pielea, totuși, in contact cu anumite susbstanțe chimice, mai ales cu alcoolulul din dezinfectanți,…