- In 15 și 16 februarie, polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Deta au confiscat doua utilaje, care au fost inchiriate din Franța, dar nereturnate. Utilajele erau echipate cu dispozitiv GPS și astfel s-a reușit oprirea autovehiculelor cu platforma care le transportau in Deta și in Denta. Primul…

- Cauza se afla in procedura de rejudecare la Judecatoria Alba Iulia, unde, initial, comisarul-sef Traian Berbeceanu a primit daune morale in valoare de 20.000 de lei. Tribunalul Alba a dispus in 2019 rejudecarea cauzei, dosarul revenind pe rolul primei instante. Disputa dintre Traian Berbeceanu si fostul…

- Meteorologii au emis, joi, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata si intensificari ale vantului, valabile in orele urmatoare, in localitati din Muntenia si Banat, potrivit Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 18:00, in judetul Arges (localitatile:…

- Curtea casei Ferch din Deta, aflata pe strada Victoriei nr. 27-29, va gazdui și in acest an, in 18 și 19 decembrie, intre orele 10:00 și 18:00, o noua ediție a Targului de Craciun in aer liber. Vizitatorii vor putea gasi decorațiuni de Craciun, produse tradiționale, obiecte diverse realizate de meșteșugarii…

- „Sate in siguranța” se numește campania derulata de polițiști, in mediul rural din Timiș. Scopul campaniei este de a crește nivelul de informare al copiilor, parinților și a celorlalți membri din comunitate asupra prevenirii și combaterii formelor de abuz și a efectelor negative ale acestuia.