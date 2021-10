UTIL Cum să îți pregătești locuința pentru iarnă Din fericire, exista cateva masuri ce pot fi adoptate pentru a nu sacrifica confortul termic. O izolație termica buna ne poate reduce facturile cu pana la 50%. Daca pentru cei care locuiesc la bloc izolația interioara este o soluție practica, ieftina și rapida, cei care stau la casa ar trebui sa ia in calcul izolația exterioara, a acoperișului și chiar a a podelei.Alte trucuri utile sunt niște draperii și niște covoare groase. Acestea impiedica patrunderea aerului rece in camera.Una dintre marile probleme de care se lovesc cei care locuiesc la bloc sunt avariile la conductele de apa calda și caldura,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

