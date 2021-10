Stiri pe aceeasi tema

- Numarul sinuciderilor in randul copiilor din Japonia a atins cel mai ridicat nivel din ultimele patru decenii, conform mass-media locale care citeaza Ministrul Educatiei din aceasta tara, informeaza Reuters joi, potrivit Agerpres. Pe masura ce pandemia de COVID-19 a determinat inchiderea scolilor…

- Prof. univ. dr. Gheorghe ZAMAN a incetat din viata, potrivit Asociației Facultaților de Economie din Romania, care precizeaa: “Anunțam cu tristețe incetarea fulgeratoare din viața a Prof. univ. dr. Gheorghe ZAMAN, membru de onoare al Asociației Facultaților de Economie din Romania (AFER), membru corespondent…

- Gheorghe Pacurar s-a nascut la 5 august 1941, in comuna Pericei, județul Salaj, fiind fiul lui Gheorghe și Maria Pacurar, alaturi de Alexandru, fratele sau mai mic. A decedat luni, 27 septembrie 2021, in urma unui stop cardiac. A absolvit cursurile Școlii Primare la Pericei, iar pe cele ale Școlii Elementare…

- Sesiunea parlamentara a inceput, iar perioada de inscrieri la stagiul de practica se apropie de final!, anunta prin intermediul paginii de Facebook, Presedintele Comisiei de invațamant, tineret și sport din Senatul Romaniei, Monica Anisie.Va mai puteți inscrie pana pe 20 septembrie, trimitand un CV…

- Activitatea de control desfasurata de ITM Arges in luna august. Inspectorii de munca au efectuat 274 de controale și au aplicat 129, in valoare totala de 526.600 lei. In domeniul relatiilor de munca s-au efectuat un numar de 138 de controale, s-au aplicat un numar de 42 de sanctiuni, din care amenzi…

- Cel care a stopat cosmarul numit Canalul Dunarea-Marea Neagra a fost tot cel care l-a pornit, adica Stalin, numai ca, de data aceasta, interventia sa nu a fost una voluntara, ci a fost un efect colateral al mortii sale, survenita la 5 martie 1953. La Canal de desfasura o continua lupta de clasa, transferandu-se…

- Cei care vin in localitatea Sfantu Gheorghe din Delta Dunarii in timpul Festivalului International de Film Independent "Anonimul" se pot vaccina impotriva COVID intre 10 si 14 august. "Institutia Prefectului - Judetul Tulcea impreuna cu DSP Tulcea vor asigura prezenta unei echipe de cadre…

- Daca esti student, din toamna vei incepe cursurile in format fizic, vei relua interactiunile cu colegii si profesorii, stagiile de practica nu se vor mai desfasura online si, totodata, daca in anul universitar trecut ai stat chiar la ai tai, acum vei reveni intr-o metropola. Ce inseamna acest lucru?…